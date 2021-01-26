США обязали всех авиапассажиров сдавать тест на коронавирус

«Госдепартамент США и Центры по контролю и профилактике заболеваний США напоминают всем путешествующим, что с завтрашнего дня, 26 января, все пассажиры авиалиний в возрасте от двух лет, прибывающие в Соединенные Штаты, должны будут предоставить доказательство отрицательного результата теста на коронавирус или доказательство выздоровления от коронавируса перед посадкой [на самолет]. Этот указ относится как к иностранцам, так и к гражданам США», — приводит текст заявления Госдепартамента ТАСС.