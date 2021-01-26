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Американцев обязали доказывать отсутствие COVID-19 для въезда в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 Только что
США обязали всех авиапассажиров сдавать тест на коронавирус
Фото: ТАСС
Госдепартамент США проинформировал о необходимости всем направляющимся в Соединенные Штаты пассажирам, включая американских граждан, с 26 января перед посадкой на самолет предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус.

«Госдепартамент США и Центры по контролю и профилактике заболеваний США напоминают всем путешествующим, что с завтрашнего дня, 26 января, все пассажиры авиалиний в возрасте от двух лет, прибывающие в Соединенные Штаты, должны будут предоставить доказательство отрицательного результата теста на коронавирус или доказательство выздоровления от коронавируса перед посадкой [на самолет]. Этот указ относится как к иностранцам, так и к гражданам США», — приводит текст заявления Госдепартамента ТАСС.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки проинформировала о решении американского президента Джозефа Байдена обязать прилетающих в США предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявлено более 25,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 420 тыс. человек. Ранее кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказал Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля.
В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Комментарии
В мире , Коронавирус , Джозеф Байден , Госдеп США , Администрация США , ИТАР-ТАСС , США
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