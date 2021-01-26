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Минфин США возглавит Джанет Йеллен 

Российская Газета и ещё 9 8 минут назад
Главой Минфина США впервые стала женщина
Фото: AP Photo / Andrew Harnik
Сенат Конгресса США утвердил Джанет Йеллен на должность руководителя министерства финансов страны. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.
В ближайшее время 74-летняя Йеллен будет приведена к присяге, пишет ТАСС. Ее кандидатуру предложил президент страны Джо Байден. За утверждение Йеллен проголосовали 84 сенатора из 100.
Кандидатура считается одобренной, если за нее голосует простое большинство сенаторов. Таким образом, Йеллен стала первой женщиной, возглавившей Минфин США.
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В мире , Джанет Йеллен , Джозеф Байден , Казначейство США , Конгресс США , Минфин , ИТАР-ТАСС , США
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