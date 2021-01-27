Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Жительница США стала миллионером из-за ошибки кассира в супермаркете 

ТК «Звезда» и ещё 3 33 минуты назад
Американка стала миллионершей из-за ошибки кассира
Фото: pixabay
Жительница американского города Боно в штате Арканзас стала миллионером из-за ошибки кассира в супермаркете. Покупая продукты женщина приобрела несколько лотерейных билетов, стоимостью по десять долларов каждый. Кассир случайно продал ей билет за 20 долларов, который оказался счастливым.

«Когда она стерла защитный слой и увидела единицу под номером 12 (ее выигрышный номер), то подумала, что, возможно, выиграла сто долларов. Однако потом, заметив букву "М", она несколько раз протерла глаза и заплакала», — сообщается в пресс-релизе на сайте лотереи Arkansas Scholarship Lottery.

Журналистам женщина рассказала, что часть выигрыша они вместе с супругом потратят на погашение жилищного кредита и заема на покупку автомобиля, а остальное отложат.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
ТК «Звезда»: последние новости
Ди Каприо написал открытое письмо Байдену Ди Каприо написал открытое письмо Байдену Жителю Исландии сделали первую в мире трансплантацию рук и плеча Жителю Исландии сделали первую в мире трансплантацию рук и плеча В Белом доме назвали темы разговора Байдена и Джонсона В Белом доме назвали темы разговора Байдена и Джонсона
В мире , Канада , Лаос , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Собака напала на девушку и попала на видео
00:30
Собака напала на девушку и попала на видео
Происшествия
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
00:45
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
Происшествия
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
03:39
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
Наука и техника
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
00:46
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
Общество
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
00:55
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
Войска
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
00:21
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
Происшествия
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
00:59
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
Происшествия
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
00:49
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
Общество
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение