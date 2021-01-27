Американка стала миллионершей из-за ошибки кассира

«Когда она стерла защитный слой и увидела единицу под номером 12 (ее выигрышный номер), то подумала, что, возможно, выиграла сто долларов. Однако потом, заметив букву "М", она несколько раз протерла глаза и заплакала», — сообщается в пресс-релизе на сайте лотереи Arkansas Scholarship Lottery.