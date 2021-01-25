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Сотни мигрантов обосновались в детском саду в Париже 

Газета.Ru 39 минут назад
Сотни мигрантов обосновались в детском саду в Париже
Фото: РИА Новости
Сотни нелегальных мигрантов в Париже поселились в здании детского сада из-за отсутствия крыши над головой, передает Радио Sputnik.
По данным СМИ, в конце ноября мигранты разбили палаточный лагерь на площади Республики в Париже, однако позже полиция ликвидировала его.
В результате несколько сотен мигрантов расположились в здании детского сада, а по приезду правоохранителей забаррикадировались в нем.
Собравшиеся объявили, что им некуда идти, и потребовали от властей защитить их от холода, голода и коронавирусной инфекции..
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В мире , ИА Sputnik , Париж , Франция
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