В Белом доме рассказали о возможности разговора Путина и Байдена

Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен продолжать проводить телефонные разговоры с зарубежными лидерами, однако объявлений о готовящихся беседах главы вашингтонской администрации с российским коллегой Владимиром Путиным у Белого дома пока нет.
"На данный момент у меня нет прогнозов о каких-то звонках для вас", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о возможности телефонного разговора между Байденом и Путиным.
"Очевидно, что президент [США] берет телефон, взаимодействуя с рядом иностранных лидеров, — европейских и других. Больше [звонков] запланировано в следующие пару дней", — добавила Псаки.