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Москва

Белый дом: объявлений о планах беседы Байдена и Путина нет 

ТАСС и ещё 5 58 минут назад
В Белом доме рассказали о возможности разговора Путина и Байдена
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен продолжать проводить телефонные разговоры с зарубежными лидерами, однако объявлений о готовящихся беседах главы вашингтонской администрации с российским коллегой Владимиром Путиным у Белого дома пока нет.

"На данный момент у меня нет прогнозов о каких-то звонках для вас", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о возможности телефонного разговора между Байденом и Путиным.

"Очевидно, что президент [США] берет телефон, взаимодействуя с рядом иностранных лидеров, — европейских и других. Больше [звонков] запланировано в следующие пару дней", — добавила Псаки. ​​​​​​

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В мире , Политика , Джозеф Байден , Владимир Путин , Администрация США , Канада , США
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