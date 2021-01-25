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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен подать в отставку 

ТАСС и ещё 9 30 минут назад
Премьер Италии анонсировал свою отставку
Фото: Guglielmo Mangiapane/Pool photo via AP
Председатель правительства Италии Джузеппе Конте заявил о намерении подать в отставку со своего поста. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительственного дворца Киджи.

"Во вторник в 09:00 (11:00 мск — прим. ТАСС) созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку. После этого он передаст [соответствующее] заявление президенту республики Серджо Маттарелле", — говорится в распространенном заявлении.

Ранее об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на информированные источники в правительстве.
Данный шаг ожидается, поскольку правящая коалиция в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее небольшой партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци.
Как предполагается, отставка может носить формальный характер, поскольку не исключается, что Конте получит новый мандат и возможность сформировать кабинет, который будет пользоваться более широкой поддержкой в парламенте.
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Комментарии 1
В мире , Маттео Ренци , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , Италия , Рим
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