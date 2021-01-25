Премьер Италии анонсировал свою отставку

"Во вторник в 09:00 (11:00 мск — прим. ТАСС) созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку. После этого он передаст [соответствующее] заявление президенту республики Серджо Маттарелле", — говорится в распространенном заявлении.