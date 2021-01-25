Верховный суд США закрыл дела о коррупции против Трампа

Верховный суд США отклонил иски в отношении экс-президента США Дональда Трампа , в которых его обвиняли в незаконном получении прибыли во время пребывания в Белом доме, свидетельствуют документы суда.

Верховный суд распорядился, чтобы нижестоящие инстанции, в которых рассматривались иски, поданные в рамках антикоррупционных статей конституции США, прекратили рассмотрение этих дел. Члены Верховного суда обосновали решение тем, что дело неактуально, поскольку Трамп более не является президентом США.

Обвинения против Трампа, поданные в судах Нью-Йорка Вашингтона и в Виргинии, заключались в том, что в нарушение конституции он мог получать выгоду от проживания зарубежных делегаций в принадлежащих ему объектах. Закон запрещает американским президентам получать подарки или вознаграждения от иностранных представителей без одобрения конгресса.

Авторы одного из исковых заявлений, представители ресторанного и гостиничного бизнеса в столице США утверждали в частности, что потеряли возможную прибыль из-за того, что иностранные представители отдавали предпочтение объектам Трампа для проведения своих мероприятий и проживания в ходе визитов в США.