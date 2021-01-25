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В Эстонии утверждено новое правительство 

Российская Газета и ещё 3 16 часов назад
В Эстонии утверждено новое правительство
Фото: РИА Новости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила новое правительство, которое сформировали праволиберальная Партия реформ и Центристская партия. За ее представителей голосует большинство русскоязычных избирателей, сообщает ТАСС.
Утверждение правительства состоялось в 8:44 утра по местному времени. До конца дня министры нового кабинета принесут присягу в парламенте.
От Центристской партии ключевые посты заняли Эва-Мария Лийметс, возглавившая МИД, Кристьян Яани, — глава МВД, Таави Аас — министр экономики и инфраструктуры, министерство государственного управления — Яак Ааб.
От реформаторов министром финансов стал Кейт Пентус-Розиманнус, Калле Лаанет — министром обороны, Сигне Рийсало — министром социальных дел, Андрес Сутть — министром внешней торговли и информационных технологий, а Марис Лаури — министром юстиции.
Формирование нового правительства Эстонии потребовалось после отставки с поста премьера, лидера Центристской партии Юри Ратаса, 13 января из-за коррупционного скандала.
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Комментарии
В мире , Керсти Кальюлайд , МИД , МВД , ИТАР-ТАСС , Эстония
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