В Эстонии утверждено новое правительство 

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила новое правительство, которое сформировали праволиберальная Партия реформ и Центристская партия. За ее представителей голосует большинство русскоязычных избирателей, сообщает ТАСС.
Утверждение правительства состоялось в 8:44 утра по местному времени. До конца дня министры нового кабинета принесут присягу в парламенте.
От Центристской партии ключевые посты заняли Эва-Мария Лийметс, возглавившая МИД, Кристьян Яани, — глава МВД, Таави Аас — министр экономики и инфраструктуры, министерство государственного управления — Яак Ааб.
От реформаторов министром финансов стал Кейт Пентус-Розиманнус, Калле Лаанет — министром обороны, Сигне Рийсало — министром социальных дел, Андрес Сутть — министром внешней торговли и информационных технологий, а Марис Лаури — министром юстиции.
Формирование нового правительства Эстонии потребовалось после отставки с поста премьера, лидера Центристской партии Юри Ратаса, 13 января из-за коррупционного скандала.