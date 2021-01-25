Зеленский объявил о скором поступлении вакцины от COVID-19 на Украину

Украина получит миллион доз вакцины «от ведущей международной компании» и в феврале начнется вакцинация от коронавируса, заявил 25 января украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале.

«Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время», — сказал Зеленский.

При этом он также заявил, что благодаря мерам усиленного карантина на Украине число выздоровевших начало превышать количество заболевших.

«В итоге могу сказать, что ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов», — заключил украинский президент.

По официальным данным, с начала пандемии на Украине заразились коронавирусом 1 194 328 человек, из них 21 924 человека умерли.