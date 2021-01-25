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Зеленский пообещал Украине миллион доз 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
Зеленский объявил о скором поступлении вакцины от COVID-19 на Украину
Фото: EPA/ТАСС
Украина получит миллион доз вакцины «от ведущей международной компании» и в феврале начнется вакцинация от коронавируса, заявил 25 января украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале.
«Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время», — сказал Зеленский.
При этом он также заявил, что благодаря мерам усиленного карантина на Украине число выздоровевших начало превышать количество заболевших.
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«В итоге могу сказать, что ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов», — заключил украинский президент.

По официальным данным, с начала пандемии на Украине заразились коронавирусом 1 194 328 человек, из них 21 924 человека умерли.
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В мире , Владимир Зеленский
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