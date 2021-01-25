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Президент Мексики пригласил Путина посетить страну 

РИА Новости 36 минут назад
Президент Мексики пригласил Путина посетить страну
Фото: РИА Новости
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор по итогам телефонного разговора пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с визитом Мексику.

"Мы говорили с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и он был искренне дружелюбным. Я пригласил его посетить Мексику и поблагодарил за решение отправить нам 24 миллиона доз вакцины "Спутник V" в течение следующих двух месяцев", — написал политик в своем Telegram-канале.

Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард ранее назвал успешными состоявшиеся переговоры лидеров двух стран, добавив, что теперь власти Мексики при поддержке правительства России смогут продвинуться в организации поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Приглашения с российской стороны президенту и главе МИД Мексики посетить Россию находятся в силе с 2018 года, когда Лопес Обрадор был избран президентом страны. Мексиканский политик за время президентства совершил лишь один зарубежный визит — в США для подписания трехстороннего договора о свободной торговле в Северной Америке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 3
В мире , Политика , Марсело Эбрард , Владимир Путин , МИД , Правительство РФ , Мексика , Мехико
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