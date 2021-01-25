Президент Мексики пригласил Путина посетить страну 

"Мы говорили с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и он был искренне дружелюбным. Я пригласил его посетить Мексику и поблагодарил за решение отправить нам 24 миллиона доз вакцины "Спутник V" в течение следующих двух месяцев", — написал политик в своем Telegram-канале.