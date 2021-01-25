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Москва

Индия зарегистрирует «Спутник V» 

Газета.Ru и ещё 6 49 минут назад
Индия зарегистрирует «Спутник V»
Фото: ТАСС
Индия зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", когда препарат пройдет третью фазу испытаний. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели. Об этом сообщил индийский посол в Москве Венкатеш Варма, пишет РИА "Новости".
Посол подчеркнул, что Россия и Индия тесно сотрудничают в условиях пандемии, в том числе по вопросам вакцин.

"Началась третья фаза (испытаний "Спутника V"). Как только она будет завершена, пройдет регистрация и она будет производится для реализации в Индии. Я думаю, в следующие пару недель это произойдет", — отметил дипломат.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах.
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В мире , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , Индия , Москва
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