Индия зарегистрирует «Спутник V» 

Индия зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", когда препарат пройдет третью фазу испытаний. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели. Об этом сообщил индийский посол в Москве Венкатеш Варма, пишет РИА "Новости".
Посол подчеркнул, что Россия и Индия тесно сотрудничают в условиях пандемии, в том числе по вопросам вакцин.
"Началась третья фаза (испытаний "Спутника V"). Как только она будет завершена, пройдет регистрация и она будет производится для реализации в Индии. Я думаю, в следующие пару недель это произойдет", — отметил дипломат.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах.