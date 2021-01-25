Юлия Тимошенко сменила имидж 

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вновь сменила имидж. Снимки появились на портале «Страна.ua» в понедельник, 25 января.

Бывший премьер-министр Украины пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады в новом образе. По информации издания, последние несколько лет она появлялась на публике в очках, однако в этот раз вышла в свет без них.

Кроме того, 60-летняя Тимошенко изменила прическу. Она уложила волосы волнами и закрепила на затылке заколкой. Раньше лидер украинской партии «Батькивщина» чаще всего заплетала волосы в косу и укладывала ее вокруг головы короной-«бубликом».