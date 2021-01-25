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Юлия Тимошенко сменила имидж 

Lenta.ru 25 минут назад
Юлия Тимошенко сменила имидж
Фото: страница Юлии Тимошенко в Facebook
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вновь сменила имидж. Снимки появились на портале «Страна.ua» в понедельник, 25 января.
Бывший премьер-министр Украины пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады в новом образе. По информации издания, последние несколько лет она появлялась на публике в очках, однако в этот раз вышла в свет без них.
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Кроме того, 60-летняя Тимошенко изменила прическу. Она уложила волосы волнами и закрепила на затылке заколкой. Раньше лидер украинской партии «Батькивщина» чаще всего заплетала волосы в косу и укладывала ее вокруг головы короной-«бубликом».
Ранее в ноябре 2019 года украинский политик Юлия Тимошенко вернула на голову «бублик» спустя пять лет. Ее запечатлели с новоизбранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сообщалось, что до этого Тимошенко пять лет появлялась на мероприятиях с распущенными волосами.
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В мире , Юлия Тимошенко , Еврокомиссия , Верховная Рада
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