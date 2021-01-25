Президент Мексики заразился коронавирусом 

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter. По словам мексиканского лидера, у него легкие симптомы, и он уже проходит лечение, сообщает телеканал "360".
"С сожалением сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед", — написал Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Он также сообщил, что на утренних пресс-конференциях его будет заменять министр внутренних дел страны Ольга Санчес Кордеро. Она "будет рассказывать о нашем ежедневном прогрессе", написал президент Мексики.