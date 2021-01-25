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Москва

МИД заявил протест послу США из-за поддержки незаконных акций 

Артём Кульша 40 минут назад
МИД заявил протест послу США из-за поддержки незаконных акций
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России заявило протест послу США в связи с поддержкой незаконных акций. Об этом сообщает РИА Новости.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в некоторых городах России состоялись несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального. В акции на Пушкинской площади в Москве, согласно подсчетам местного управления внутренних дел, приняли участие около четырех тысяч человек.
Сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил послу США в России Джону Салливану протест в связи с поддержкой американским посольством данных акций. Рябков довел до сведения Салливана, что Москва воспринимает соответствующие действия как прямое вмешательство в дела России. Замглавы МИД призвал посла США соблюдать российские законы.
На прошлой неделе спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказал мнение, что Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО сделают попытку вмешаться в выборы в нижнюю палату российского парламента в сентябре. Он призвал не допустить попыток иностранного вмешательства в дела Российской Федерации.
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Комментарии 2
В мире , Сергей Рябков , Алексей Навальный , Джон Салливан , Вячеслав Володин , МИД , Госдума , НАТО
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