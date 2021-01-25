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В США вспыхнули протесты после того, как полицейский протаранил толпу 

РИА Новости 1 час назад
В США полицейский на автомобиле протаранил толпу
Фото: Reuters
Протесты против действий полиции вспыхнули в американском городе Такома, штат Вашингтон, после инцидента с полицейским, протаранившем на автомобиле толпу стритрейсеров, сообщает газета Seattle Times.
Как сообщалось, в субботу вечером полицейский на внедорожнике въехал в толпу участников уличных гонок, которые обступили патрульный автомобиль и не давали проехать, одного из них сотрудник переехал, пытаясь вырваться в безопасное место. Инцидент попал на видео очевидцев и начал распространяться в социальных сетях. Всего с места происшествия были госпитализированы двое пострадавших, один из них был выписан в воскресенье утром.
По данным издания, в воскресенье вечером в центре города собрались по меньшей мере 200 протестующих. Некоторые из участников акции по мере движения толпы начали бить окна в зданиях и рисовать на стенах граффити. Многие несли плакаты с призывом сократить бюджет полиции.

"Мы хотим, чтобы офицер действительно был уволен и ему были предъявлены обвинения", — приводит издание слова одного из участников протеста.

Позднее демонстранты под лозунги движения Black Lives Matter (BLM) начали блокировать движение на проезжих частях и подожгли мусорный контейнер. Как сообщает издание, у одного из протестующих была замечена винтовка.

"Демонстрация прекращена, дороги свободны. Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении в твиттере полиции города, опубликованном в ночь на понедельник.

Ранее власти начали расследование инцидента. В полиции сообщили, что их сотрудник на время расследования будет отстранен от службы.
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В мире , США
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