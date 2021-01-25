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Москва

В Германии не желающих вакцинироваться стали увольнять 

Мир новостей 1 час назад
В Германии отказавшихся от вакцины стали увольнять
Фото: Reuters
Начальник одного из центров сестринского ухода в ФРГ Рене Виллмер уволит семь сотрудников, когда они заявили, что не будут делать прививку от коронавируса.
Глава патронажной службы вместе со своей женой сделали прививку от COVID-19. При этом он призвал своих подчиненных последовать его примеру и дал им на размышление пару дней.
По истечении отведенного срока несколько человек отказались вакцинироваться. В ответ на это начальник принял решение уволить их. Объясняя свой поступок, Виллмер, заявил, что сотрудники «не проявляли уважения, не слушали его, а кто-то даже прямо отказался ставить вакцину».
Одна из «провинившихся» медицинских сестер рассказала, что считает поставленные Виллмером условия оскорбительными. Плюс ко всему начальник обращался с подчиненными как с детьми. Женщина хочет подать в суд на него.
Кстати, долго сидеть без работы уволенным медсестрам не пришлось. Все они уже устроились на новое место, поскольку их труд очень высоко ценится и востребован в период пандемии.
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В мире , Германия
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