В Германии отказавшихся от вакцины стали увольнять

Начальник одного из центров сестринского ухода в ФРГ Рене Виллмер уволит семь сотрудников, когда они заявили, что не будут делать прививку от коронавируса.

Глава патронажной службы вместе со своей женой сделали прививку от COVID-19. При этом он призвал своих подчиненных последовать его примеру и дал им на размышление пару дней.

По истечении отведенного срока несколько человек отказались вакцинироваться. В ответ на это начальник принял решение уволить их. Объясняя свой поступок, Виллмер, заявил, что сотрудники «не проявляли уважения, не слушали его, а кто-то даже прямо отказался ставить вакцину».

Одна из «провинившихся» медицинских сестер рассказала, что считает поставленные Виллмером условия оскорбительными. Плюс ко всему начальник обращался с подчиненными как с детьми. Женщина хочет подать в суд на него.

Кстати, долго сидеть без работы уволенным медсестрам не пришлось. Все они уже устроились на новое место, поскольку их труд очень высоко ценится и востребован в период пандемии.