Обзор иноСМИ: Меркель передала Байдену «предупреждение» через СМИ 

«Бунт Меркель»: Байден не помог США помириться с ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель направила Джо Байдену «самые теплые поздравления» после победы на выборах президента США, но позже передала ему «предупреждение» через СМИ. Как сообщает китайское издание «Гуаньча», она подчеркнула, что даже с приходом к власти в США новых людей ЕС не откажется от своей цели — играть важную роль на международной арене.

Меркель посоветовала не надеяться, что с приходом Байдена отношения США и Германии станут «абсолютно гармоничными». Одним из главных раздражителей в отношениях стран останется «Северный поток-2». Портал «ИноСМИ» обратил внимание на комментарии китайских интернет-пользователей к материалу о Меркель. «Вот это бунт, неужели она забыла о войсках США в Германии?» — отметил пользователь под ником Учусь в Сычуане.

Китай «отпраздновал» инаугурацию Байдена военной операцией

Китайские военные самолеты вошли в воздушное пространство Тайваня всего через несколько дней после вступления в должность президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, Китай усилил военную активность в воскресенье, 24 января, когда 15 истребителей совершили перелет между материковой частью Тайваня и островами Пратас в Южно-Китайском море. Эксперты отметили, что Китай и раньше направлял самолеты в регион, но операций с участием более десятка истребителей еще не было. Fox News отмечает, что Би-хим Сяо, представитель главы Тайваня в США, был приглашен на инаугурацию Байдена.

Разведка США устроила слежку за людьми без ордера суда

Военная разведка США использует информацию о геолокации смартфонов, купленную в коммерческих базах данных, без ордера суда. Как пишет The New York Times, таким способом Разведывательное управление минобороны США собирало данные о местонахождении как американцев, так и неамериканских граждан в последние два с половиной года.

Демократической партии выяснили, что разведка получала данные о гражданах США из таких баз в рамках как минимум пяти расследований. Сенатор-демократ Рон Уайден пообещал разработать закон, призванный ограничить эту практику.

Европе предрекли полное одиночество без России

Бывший премьер-министр Бранденбурга, глава «Германо-российского форума» Маттиас Платцек призвал Евросоюз возобновить работу над общей архитектурой безопасности с Россией. Об этом сообщает RND.

Платцек отметил, что президент России Владимир Путин предлагал «на равных» работать над общей безопасностью еще 20 лет назад, но его проект оказался в долгом ящике. По мнению Платцека, отказ ЕС от диалога будет все больше «толкать Россию в оппозицию и в сторону Китая».

«И если в Америке снова будет избран не тот президент — тогда мы, европейцы, можем внезапно оказаться очень одинокими в этом мире», — предупредил он.

Чрезмерный долг Америки приведет к краху доллара

Многие американцы надеются, что новый президент Джо Байден вернет Штатам экономическую мощь. Однако опрошенные Die Welt экономисты ожидают обратного как минимум для доллара: американская валюта окажется в упадке из-за экономических планов Байдена.