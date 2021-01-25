Сын участника штурма Капитолия донес ФБР на отца

Джексон Реффит, сын одного из участников беспорядков в Капитолии Гая Реффита, сообщил ФБР о планах отца «устроить что-то масштабное» во время митинга 6 января, несмотря на угрозы расправы со стороны Реффита-старшего.

Как пишет газета New York Times, отец сообщил 18-летнему Джексону, что он участвовал в штурме Капитолия и пригрозил сыну, что если Джексон сообщит об этом в полицию, он станет предателем. «Предателей застреливают», — передает РИА «Новости» слова отца.

Джексон Реффит за несколько недель до митинга предупредил ФБР, что отец замышляет что-то.

«Он всегда говорил мне, что он планирует сделать что-то масштабное… Но я не знал, что», — сообщил в интервью Джексон.

Старшему Реффиту, арестованному 16 января, предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию и в умышленном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом без законных полномочий. Агенты ФБР обнаружили в доме Реффита винтовку и пистолет. Во время расследования Реффит признался, что брал пистолет с собой в Вашингтон.

Джексон не сожалеет о своем решении и надеется, что отношения с отцом со временем наладятся.