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Сын участника штурма Капитолия донес ФБР о планах отца 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сын участника штурма Капитолия донес ФБР на отца
Фото: Reuters
Джексон Реффит, сын одного из участников беспорядков в Капитолии Гая Реффита, сообщил ФБР о планах отца «устроить что-то масштабное» во время митинга 6 января, несмотря на угрозы расправы со стороны Реффита-старшего.
Как пишет газета New York Times, отец сообщил 18-летнему Джексону, что он участвовал в штурме Капитолия и пригрозил сыну, что если Джексон сообщит об этом в полицию, он станет предателем. «Предателей застреливают», — передает РИА «Новости» слова отца.
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Джексон Реффит за несколько недель до митинга предупредил ФБР, что отец замышляет что-то.

«Он всегда говорил мне, что он планирует сделать что-то масштабное… Но я не знал, что», — сообщил в интервью Джексон.

Старшему Реффиту, арестованному 16 января, предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию и в умышленном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом без законных полномочий. Агенты ФБР обнаружили в доме Реффита винтовку и пистолет. Во время расследования Реффит признался, что брал пистолет с собой в Вашингтон.
Джексон не сожалеет о своем решении и надеется, что отношения с отцом со временем наладятся.
Ранее на весь мир прославилась 18-летняя Хелена Дюк — которая, опознав свою родную мать, а потом еще дядю и тетку на фотографиях с места событий, выдала их всех ФБР. Ее поступок вызвал горячее одобрение, и когда она попросила денег на учебу, в интернете сочувствующие ее поступку собрали (на момент, когда я пишу эту статью) уже более 66 тыс. долларов
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В мире , ФБР , РИА Новости , New York Times
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