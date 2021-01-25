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Европа готовится к локдауну на фоне скандала с вакцинацией 

Артём Кульша 1 час назад
Европа готовится к новому локдауну на фоне скандала с вакцинацией
Фото: Reuters
Европа готовится к новому локдауну на фоне скандала с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Европе стремительно ухудшается. В данной связи там заговорили о третьем локдауне. Также там растет число скандалов вокруг вакцинации. Например, глава Генерального штаба Испании и ряд генералов привились вне очереди.
Напряжение в ЕС выливается на улицы. К примеру, минувшей ночью в Нидерландах протестующие бросали камни и петарды в сотрудников полиции и сожгли полицейский автомобиль. В свою очередь, правоохранители использовали против демонстрантов дубинки, газ и воду. В результате десяткам людей понадобилась медицинская помощь.
В Лондоне горожане устраивают подпольные вечеринки в знак протеста против новых ограничений. В Риме ученики штурмуют школы. В Чехии рестораторы открыли свои заведения, несмотря на запрет. В Германии семь медицинских работников были уволены из-за отказа привиться.
В США человек умер через несколько часов после прививки вакциной Pfizer или Moderna, а местное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов позволило смешивать вакцины, хотя исследования о безопасности такой прививки не проводились.
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В мире , ЕС
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