Байден сменил Трампа в японском парке миниатюр 

Байден в миниатюре: нового президента США уменьшили для японского тематического сада. В парке установили куклы Байдена, его супруги Джил и вице-президента Камалы Харрис, передает телеканал «МИР 24».

Еще недавно возле макета Белого дома стояли Дональд Трамп , Мелания и их сын. После инаугурации чету Трампов заменило семейство Байденов. Все фигурки, как и положено в период пандемии, в масках и на безопасной дистанции друг от друга.

В этом тематическом парке миниатюр в масштабе 1:25 представлены самые известные достопримечательности мира. Такие как Эйфелева башня, египетские пирамиды, статуя Свободы и Великая китайская стена.