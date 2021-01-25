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Байден сменил Трампа в японском парке миниатюр 

Мир24 54 минуты назад
Байден сменил Трампа в японском парке миниатюр
Фото: Reuters
Байден в миниатюре: нового президента США уменьшили для японского тематического сада. В парке установили куклы Байдена, его супруги Джил и вице-президента Камалы Харрис, передает телеканал «МИР 24».
Еще недавно возле макета Белого дома стояли Дональд Трамп, Мелания и их сын. После инаугурации чету Трампов заменило семейство Байденов. Все фигурки, как и положено в период пандемии, в масках и на безопасной дистанции друг от друга.
В этом тематическом парке миниатюр в масштабе 1:25 представлены самые известные достопримечательности мира. Такие как Эйфелева башня, египетские пирамиды, статуя Свободы и Великая китайская стена.
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В мире , Дональд Трамп , США
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