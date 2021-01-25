Украинское шоу попало в скандал из-за выхода на российское ТВ

Стало известно о том, что украинский проект «Дизель шоу» с 8 февраля будет выходить на российском телеканале «Че!», где уже транслируются соответствующие анонсы.

На канале не акцентируют, что «Дизель шоу» имеет отношение к Украине . Проект заявлен как «международный комедийный хит».

Ранее на Украине разгорелся скандал, когда в новогоднем выпуске юмористы «Дизеля» показали скетчи, подозрительно похожие на работы российских КВНщиков.

Свое появление на российском телевидении участники «Дизель шоу» пока никак не прокомментировали. Украинские СМИ, ссылаясь на соцсети, написали, что поклонники комиков таким положением дел раздосадованы и считают, что юмористы так поступили из-за больших денег.