Президент Киргизии Жапаров совершит свой первый визит в Россию

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров рассчитывает совершить свой первый зарубежный визит в Россию . Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера страны Равшан Сабиров, передает ТАСС.

При этом политик не назвал дату планируемого визита. 10 января в Киргизии состоялись президентские выборы и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.

По итогам референдума, усиление института президента поддержали более 1,1 миллиона киргизцев, за парламентскую форму правления — 152 тысячи (чуть меньше 11%), еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления. Ранее сообщалось, что Жапаров победил на выборах президента Киргизии с 79,23% голосов.