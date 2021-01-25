Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Избранный президент Киргизии Жапаров совершит свой первый визит в Россию 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Президент Киргизии Жапаров совершит свой первый визит в Россию
Фото: Газета.Ru
Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров рассчитывает совершить свой первый зарубежный визит в Россию. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера страны Равшан Сабиров, передает ТАСС.
При этом политик не назвал дату планируемого визита. 10 января в Киргизии состоялись президентские выборы и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.
По итогам референдума, усиление института президента поддержали более 1,1 миллиона киргизцев, за парламентскую форму правления — 152 тысячи (чуть меньше 11%), еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления. Ранее сообщалось, что Жапаров победил на выборах президента Киргизии с 79,23% голосов.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Газета.Ru: последние новости
Гордон рассказал, что может "развалить" Украину Гордон рассказал, что может "развалить" Украину На Украине назвали ошибкой отказ от российских кредитов На Украине назвали ошибкой отказ от российских кредитов Байден вернет запрет на въезд в США из Бразилии, Ирландии, Великобритании и ЕС Байден вернет запрет на въезд в США из Бразилии, Ирландии, Великобритании и ЕС
В мире , Садыр Жапаров , ИТАР-ТАСС , Бишкек , Кыргызстан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
01:16
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
Общество
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
01:06
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
Армия
Видео рекордного количества спутников на орбите
00:33
Видео рекордного количества спутников на орбите
Наука и техника
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
00:56
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение