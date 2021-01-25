Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Белоруска пробралась на лед к Лукашенко и поцеловала его в губы 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Белоруска пробралась на лед к Лукашенко и поцеловала его в губы
Фото: РИА Новости
Поклонница президента Белоруссии по имени Юлия пробралась на хоккейный лёд, чтобы обнять и поцеловать главу государства. Девушка рассказала о своих похождениях автору YouTube-канала «Пряхин».
Встреча Александра Лукашенко с фанаткой была запечатлена на видео. На записи радостная Юлия прижимается к президенту, а затем берёт его за шею и тянется, чтобы поцеловать. В этот момент политик поворачивается к девушке и целует ее в губы.

«Спасибо вам большое, что вы есть. Вот он настоящий наш, родненький», — произнесла она.

Позже Юлия рассказала, что приехала на стадион «Олимпик-арена», где Лукашенко играет в хоккей, специально, чтобы сделать селфи с национальным лидером. Она связалась с пресс-секретарем президента Натальей Эймонт. Та сказала, что фото можно сделать, если девушка выйдет на лёд. Обязательно в коньках. Юлия не взяла с собой спортивную обувь, поэтому без спроса «одолжила» коньки 45-го размера у одного из хоккеистов. После встречи с Лукашенко девушка вернула их хозяину. Автор видео отметил, что за поцелуем Юлии с президентом Белоруссии с трибун наблюдал ее муж.

«Мне осталось родить третьего, четвертого, пятого ребенка и все — жизнь прожита не зря», — заявила девушка.

Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Комментарии 1
В мире , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
01:16
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
Общество
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
01:06
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
Армия
Видео рекордного количества спутников на орбите
00:33
Видео рекордного количества спутников на орбите
Наука и техника
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
00:56
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
Происшествия
Видео взрыва башни в Кирове выложили в сеть
01:14
Видео взрыва башни в Кирове выложили в сеть
Происшествия
Нападение на сотрудников ДПС сняли на видео
00:57
Нападение на сотрудников ДПС сняли на видео
Происшествия
Уборщице подарили дом и сняли реакцию на видео
01:16
Уборщице подарили дом и сняли реакцию на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение