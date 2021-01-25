Белоруска пробралась на лед к Лукашенко и поцеловала его в губы 

Поклонница президента Белоруссии по имени Юлия пробралась на хоккейный лёд, чтобы обнять и поцеловать главу государства. Девушка рассказала о своих похождениях автору YouTube-канала «Пряхин».

Встреча Александра Лукашенко с фанаткой была запечатлена на видео. На записи радостная Юлия прижимается к президенту, а затем берёт его за шею и тянется, чтобы поцеловать. В этот момент политик поворачивается к девушке и целует ее в губы.

«Спасибо вам большое, что вы есть. Вот он настоящий наш, родненький», — произнесла она.

Позже Юлия рассказала, что приехала на стадион «Олимпик-арена», где Лукашенко играет в хоккей, специально, чтобы сделать селфи с национальным лидером. Она связалась с пресс-секретарем президента Натальей Эймонт. Та сказала, что фото можно сделать, если девушка выйдет на лёд. Обязательно в коньках. Юлия не взяла с собой спортивную обувь, поэтому без спроса «одолжила» коньки 45-го размера у одного из хоккеистов. После встречи с Лукашенко девушка вернула их хозяину. Автор видео отметил, что за поцелуем Юлии с президентом Белоруссии с трибун наблюдал ее муж.