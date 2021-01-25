В Индии за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса 

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Индии за сутки выявили 13 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 10 667 736.

Об этом информирует телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

За 24 часа в стране скончался 131 пациент с коронавирусом. Всего в Индии зарегистрировано 153 470 летальных исходов от последствий заболевания COVID-19.