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В Индии за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса 

RT на русском 1 час назад
В Индии за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса
Фото: Reuters
В Индии за сутки выявили 13 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 10 667 736.
Об этом информирует телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
За 24 часа в стране скончался 131 пациент с коронавирусом. Всего в Индии зарегистрировано 153 470 летальных исходов от последствий заболевания COVID-19.
Ранее в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновит авиасообщение с Индией и ещё тремя странами с 27 января.
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В мире , Индия
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