Италия подаст в суд из-за задержек поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca

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Сами фармпроизводители сообщили, что не могут обеспечить оговорённый ранее объём выгрузки препарата.

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо в интервью RAI заявил, что компании не соблюдают контракт и на них необходимо оказывать давление на европейском уровне.