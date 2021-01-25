Италия подаст в суд из-за задержек поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca

Сами фармпроизводители сообщили, что не могут обеспечить оговорённый ранее объём выгрузки препарата.
Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо в интервью RAI заявил, что компании не соблюдают контракт и на них необходимо оказывать давление на европейском уровне.
На проблемы с поставками вакцины от коронавируса компании Pfizer страны ЕС пожаловались полторы недели назад. Министры здравоохранения Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии написали письмо в Еврокомиссию. По их мнению, невыполнение фармацевтическими гигантами своих обязательств снижает доверие к прививочной кампании.