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Москва

Италия подаст в суд на Pfizer и AstraZeneca из-за задержек поставки вакцин 

Говорит Москва 49 минут назад
Италия подаст в суд из-за задержек поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca
Фото: РИА Новости
Сами фармпроизводители сообщили, что не могут обеспечить оговорённый ранее объём выгрузки препарата.
Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо в интервью RAI заявил, что компании не соблюдают контракт и на них необходимо оказывать давление на европейском уровне.
Франция и Польша пригрозили Pfizer штрафами за срыв вакцинации
На проблемы с поставками вакцины от коронавируса компании Pfizer страны ЕС пожаловались полторы недели назад. Министры здравоохранения Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии написали письмо в Еврокомиссию. По их мнению, невыполнение фармацевтическими гигантами своих обязательств снижает доверие к прививочной кампании.
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В мире , ЕС , Еврокомиссия , Pfizer
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