Италия подаст в суд на Pfizer и AstraZenecа из-за задержек вакцины

Генеральный прокурор Италии в понедельник, 25 января, направил в лабораторию Pfizer письмо с официальным уведомлением, в котором призвал ее выполнить свои договорные обязательства в отношении поставок вакцины от COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на специального уполномоченного правительства.

Связаться с представителем американской группы не удалось.

Компания Pfizer объявила 15 января о временном сокращении производства, чтобы внести изменения, которые позволят его увеличить позже.

Поставки вакцины в Италию упали на 29% на прошлой неделе и, как ожидается, на этой неделе упадут еще на 20%, прежде чем вернуться к согласованным уровням с 1 февраля, заявил в субботу Франко Локателли, глава Высшего совета здравоохранения Италии. Председатель Совета Джузеппе Конте, со своей стороны, счел задержку поставки «неприемлемой».