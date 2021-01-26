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Генпрокурор Италии предупредил Pfizer 

BFM.RU и ещё 4 43 минуты назад
Италия подаст в суд на Pfizer и AstraZenecа из-за задержек вакцины
Фото: EPA
Генеральный прокурор Италии в понедельник, 25 января, направил в лабораторию Pfizer письмо с официальным уведомлением, в котором призвал ее выполнить свои договорные обязательства в отношении поставок вакцины от COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на специального уполномоченного правительства.
Связаться с представителем американской группы не удалось.
Компания Pfizer объявила 15 января о временном сокращении производства, чтобы внести изменения, которые позволят его увеличить позже.
Поставки вакцины в Италию упали на 29% на прошлой неделе и, как ожидается, на этой неделе упадут еще на 20%, прежде чем вернуться к согласованным уровням с 1 февраля, заявил в субботу Франко Локателли, глава Высшего совета здравоохранения Италии. Председатель Совета Джузеппе Конте, со своей стороны, счел задержку поставки «неприемлемой».
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В мире , Pfizer , Reuters , Дания , Италия , Латвия , Литва , Рим , Финляндия , Швеция , Эстония
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