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Гордон: от Украины «останутся клочки» из-за запрета русского языка 

РИА «ФедералПресс» и ещё 5 1 час назад
Гордон: от Украины «останутся клочки» из-за запрета русского языка
Фото: ТАСС
Запрет русского языка на Украине может привести к распаду страны. Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24».

«Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят», — сказал Гордон.

Напомним, в январе на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно нововведению, вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, на русский язык работники смогут переходить только по просьбе клиента. За обслуживание на русском языке грозит штраф.

«Я считаю, что этот шаг (украинизация, — прим. ред.) разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», — подытожил Гордон.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, украинская оппозиция намерена требовать отмены языковой дискриминации. Дело в том, что запрет на русский язык нарушает конституционные права граждан.
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В мире , Дмитрий Гордон , ФедералПресс , Киев , Львов , Одесса , Харьков
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