Высокопоставленный северокорейский дипломат сбежал в Южную Корею 

Исполняющий обязанности главы посольской миссии КНДР Кувейте Рю Хен У перебежал в Южную Корею, сообщил осведомленный источник.

«Интерфакс» Рю Хен У, который занимал пост временного поверенного в делах посольства с тех пор, как посол Со Чхан Сик был выслан из Кувейта после принятия резолюции ООН в 2017 году, въехал в Южную Корею вместе со своей семьей, передает

Подробностей о побеге дипломата источник не предоставил.

Однако СМИ сообщали, что Рю Хен У, предположительно, въехал в Южную Корею в сентябре 2019 года. Есть мнение, что Рю Хен У решил дезертировать на Юг ради будущего своих детей. Представитель Национального разведывательного управления Южной Кореи отказался комментировать агентству побег дипломата.