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Высокопоставленный северокорейский дипломат сбежал в Южную Корею 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Высокопоставленный северокорейский дипломат сбежал в Южную Корею
Фото: Reuters
Исполняющий обязанности главы посольской миссии КНДР в Кувейте Рю Хен У перебежал в Южную Корею, сообщил осведомленный источник.
Рю Хен У, который занимал пост временного поверенного в делах посольства с тех пор, как посол Со Чхан Сик был выслан из Кувейта после принятия резолюции ООН в 2017 году, въехал в Южную Корею вместе со своей семьей, передает «Интерфакс».
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Подробностей о побеге дипломата источник не предоставил.
Однако СМИ сообщали, что Рю Хен У, предположительно, въехал в Южную Корею в сентябре 2019 года. Есть мнение, что Рю Хен У решил дезертировать на Юг ради будущего своих детей. Представитель Национального разведывательного управления Южной Кореи отказался комментировать агентству побег дипломата.
Ранее сбежавшего из КНДР солдата в Южной Корее стали лечить от депрессии музыкой.
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В мире , Чен Ким , ООН , Интерфакс , КНДР , Южная Корея , Кувейт , Южный
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