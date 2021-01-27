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Байден не считает вакцину лучшей защитой от коронавируса в ближайшее время 

Газета.Ru и ещё 7 30 минут назад
Байден не считает вакцину лучшей защитой от коронавируса в ближайшее время
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Президент США Джо Байден назвал лучшую защиту от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что в ближайшие месяцы главным защитником от заражения COVID-19 будет медицинская маска, а не вакцина.
Политик подчеркнул, что это связано с тем, что на вакцинацию всех граждан уйдет много времени. Ранее глава государства заявил о планах властей увеличить закупку вакцин на еще 200 млн доз, что позволит расширить число граждан, которые смогут пройти вакцинацию.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 100,6 млн заболевших, свыше 72,5 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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Комментарии 5
В мире , Джозеф Байден , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , США
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