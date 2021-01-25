Уборщице подарили дом и сняли реакцию на видео 

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23 января в социальных сетях появился видеоролик из США с плачущей от радости уборщицей. Как выяснилось, причина такой реакции заключается в том, что женщине подарили пентхаус на 2 года. Уборщица по имени Роза 20 лет убирала апартаменты в одном из элитных жилых комплексов Нью-Йорка. Пандемия оставила её без работы и денег, но жильцы дома так полюбили приветливую женщину, что не смогли оставить в беде. Они сделали Розе сюрприз, вручив ключи от пентхауса и выложили видео этого события в Твиттер.

Поступок жильцов элитного комплекса стали активно обсуждать пользователи соцсетей. Они назвали решение владельцев жилья очень щедрым. Также многие заявили, что вернулась их вера в людей.