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Видео акции против ограничительных мер в Дании 

Вадим Дроздов 1 час назад
23 января в Дании прошли массовые митинги против ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией. Демонстранты из движения «Люди в черном», организованного в социальных сетях, прошли маршем по Копенгагену. На видеозаписи видно, как демонстранты с зажженными факелами проходят по городу, выкрикивая антиправительственные лозунги. Митинг закончился потасовкой с сотрудниками милиции, которые задержали ряд протестующих. При этом митинг был согласован с властями столицы.
января группа «Men in Black» организовала факельные демонстрации в Копенгагене и Ольборге в знак протеста против карантина. Протестующие запускали в полицию фейерверки, кидали в полицию камни, бутылки и банки из-под пива. В результате протестов было задержано 23 человека, 8 из которых позднее были арестованы.
В мире , Видео , Правительство Москвы
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