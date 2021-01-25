Видео акции против ограничительных мер в Дании 

23 января в Дании прошли массовые митинги против ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией. Демонстранты из движения «Люди в черном», организованного в социальных сетях, прошли маршем по Копенгагену . На видеозаписи видно, как демонстранты с зажженными факелами проходят по городу, выкрикивая антиправительственные лозунги. Митинг закончился потасовкой с сотрудниками милиции, которые задержали ряд протестующих. При этом митинг был согласован с властями столицы

января группа «Men in Black» организовала факельные демонстрации в Копенгагене и Ольборге в знак протеста против карантина. Протестующие запускали в полицию фейерверки, кидали в полицию камни, бутылки и банки из-под пива. В результате протестов было задержано 23 человека, 8 из которых позднее были арестованы.