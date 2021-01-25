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Cенаторы-республиканцы выступили против импичмента Трампу 

Газета.Ru 53 минуты назад
Республиканцы выступили против импичмента Трампу
Фото: Reuters
Некоторые сенаторы-республиканцы выступили против импичмента экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Fox News. Так, сенатор Марко Рубио заявил, что сенатский процесс по импичменту Трампа является "глупостью" и нанесет вред США, даже если Трамп и был ответственен "за некоторые события" в Капитолии США 6 января.

"Ну, во-первых, я считаю, что суд — глупость. Это контрпродуктивно. У нас в стране уже пылает огонь, и этот суд равносилен тому, чтобы взять и плеснуть бензина в этот огонь", — -сказал законодатель.

Сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что не верит, будто Сенат имеет конституционные полномочия осудить Трампа после того, как тот покинул свой пост. Он сказал: "Чем больше я разговариваю с другими сенаторами-республиканцами, тем больше их выстраивается в очередь (в поддержку этого аргумента — ИФ)".
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В мире , США , Том Коттон , Марко Рубио , Дональд Трамп
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