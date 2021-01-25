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Трамп не планирует создавать новую партию 

Газета.Ru 1 час назад
Миллер опроверг планы Трампа создавать новую партию
Фото: Reuters
Бывший президент США Дональд Трамп не планирует создавать новую партию, он будет помогать республиканцам на промежуточных выборах в конгресс в 2022 году. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на советника политика Джейсона Миллера.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что Трамп обсуждал в последние дни создание новой политической партии, которую хотел бы назвать Патриотическая партия.

" (Трамп) дал четко понять, что его цель состоит в том, чтобы в 2022 году вернуть республиканцам палату представителей и сенат", — заявил Миллер.

По его словам, в данном отношении не планируется ничего "за пределами этих усилий". То же самое Миллер подтвердил телеканалу CNN. Корреспондент газеты New York Times Мэгги Хэберман написала в своем аккаунте в Twitter, что Трампа "отговорили" от этой идеи.
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В мире , США , Дональд Трамп , CNN , Wall Street Journal , New York Times
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