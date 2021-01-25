Западные СМИ отметили Крым как российскую территорию

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал в Facebook западные СМИ, отмечавшие Крым как российскую территорию.
"Мне совсем не нравится, что ведущие мировые агентства начали "ошибаться", называя Крым российским. Почти одновременно это прозвучало в новостях Первого немецкого канала и на Би-Би-Си", — написал Климкин.
Экс-глава украинского МИД заявил, что "можно успокаивать себя", называя такие публикации случайностью, но, по его мнению, "и один случай — это реальная проблема", поскольку речь идет не о "левых" агентствах.
Климкин высказал мнение, что Украина должна активно работать по теме Крыма со всеми ведущими агентства.
"Никому, кроме нас, не интересно держать эмоциональный фокус на вопросах оккупированного Крыма — "привыкание" будет означать, что рано или поздно начнутся разговоры об ослаблении санкций", — опасается Климкин.
Он также выразил мнение, что запуск "крымской платформы", на которой в августе Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, — "это правильная история, но долгая и непростая".