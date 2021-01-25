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Москва

Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ 

РИА Новости 26 минут назад
Западные СМИ отметили Крым как российскую территорию
Фото: РИА Новости
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал в Facebook западные СМИ, отмечавшие Крым как российскую территорию.

"Мне совсем не нравится, что ведущие мировые агентства начали "ошибаться", называя Крым российским. Почти одновременно это прозвучало в новостях Первого немецкого канала и на Би-Би-Си", — написал Климкин.

Экс-глава украинского МИД заявил, что "можно успокаивать себя", называя такие публикации случайностью, но, по его мнению, "и один случай — это реальная проблема", поскольку речь идет не о "левых" агентствах.
Климкин высказал мнение, что Украина должна активно работать по теме Крыма со всеми ведущими агентства.

"Никому, кроме нас, не интересно держать эмоциональный фокус на вопросах оккупированного Крыма — "привыкание" будет означать, что рано или поздно начнутся разговоры об ослаблении санкций", — опасается Климкин.

Он также выразил мнение, что запуск "крымской платформы", на которой в августе Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, — "это правильная история, но долгая и непростая".
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Комментарии 5
В мире , Павел Климкин , МИД , Республика Крым
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