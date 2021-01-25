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Москва

Президент Мексики заразился коронавирусом 

Российская Газета и ещё 1 30 минут назад
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. Об этом глава латиноамериканского государства сообщил в воскресенье вечером в своем Twitter.

"С сожалением говорю о том, что я заразился COVID-19", — написал 67-летний политик, отметив, что симптомы легкие и он уже лечится.

Лопес Обрадор отметил, что оптимист, пишет ТАСС. Он также сообщил, что на утренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.

"Я буду следить за руководством страной из Национального дворца", — добавил мексиканский лидер.

В 2020 году несколько членов правительства Мексики заразились коронавирусом. Все они выздоровели и вернулись к исполнению служебных обязанностей.
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В мире , Видео , Ольга Санчес , ИТАР-ТАСС , Мексика
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