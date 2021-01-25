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Москва

Байден и Макрон согласились вместе решать иранскую ядерную проблему 

Газета.Ru 19 минут назад
Байден и Макрон объединятся ради иранской ядерной проблемы
Фото: Reuters
Президенты Франции и США, Эмманюэль Макрон и Джо Байден, в ходе телефонного разговора договорились вместе работать над решением проблем на Ближнем Востоке. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Они констатировали, что придерживаются схожих позиций и выразили желание работать вместе над обеспечением мира и стабильности на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что речь "в особенности" идет об иранском ядерном досье и о ситуации в Ливане. Подчеркивается, что в целом собеседники "констатировали, что очень во многом согласны друг с другом по темам, связанным с международной безопасностью".
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В мире , Армия , Оружие , Ситуация в мире , Джозеф Байден , Эмманюэль Макрон , Иран , Ливан , США , Франция
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