Байден и Макрон объединятся ради иранской ядерной проблемы

"Они констатировали, что придерживаются схожих позиций и выразили желание работать вместе над обеспечением мира и стабильности на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что речь "в особенности" идет об иранском ядерном досье и о ситуации в Ливане. Подчеркивается, что в целом собеседники "констатировали, что очень во многом согласны друг с другом по темам, связанным с международной безопасностью".