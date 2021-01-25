Байден запретит въезд в США из Южной Африки

Президент США Джо Байден введет ограничение на въезд на американскую территорию для большинства иностранцев, побывавших недавно в ЮАР . Об этом сообщает Reuters.

Решение для сдерживания распространения пандемии и нового штамма коронавируса начнет действовать с 30 января.

Согласно сообщению, эксперты опасаются, что существующие вакцины могут быть неэффективны для борьбы с южноафриканским штаммом.

Байден ранее объявил о введении карантина в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 98,5 млн заболевших, свыше 70,7 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в стране было выявлено более 25,3 млн случаев COVID-19, из них более 420 тыс. — с летальным исходом.

В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций . Его назвали "Спутник V".