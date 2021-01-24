ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной на своих условиях

Европа намерена пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной , о чем уже давно просит Киев . Однако сделает это Брюссель на своих условиях, которые не сулят ничего хорошего украинской экономике.

Еврокомиссии О новом взгляде ЕС на отношения с Украиной сообщила пресс-служба президента Зеленского, получившая соответствующее письмо за подписью председателей Евросовета Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен.

"Руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации. Планируется углубление отраслевого сотрудничества в цифровой и экологической сферах", — говорится в пресс-релизе офиса главы Украины.

Соглашение об ассоциации, которое, напомним, стало поводом для госпереворота в 2014 году, с момента подписания вызывало глухой ропот на Украине. Выделенные стране льготные квоты на экспорт сельхозпродукции оказались столь мизерными, что исчерпывались за месяц, а машиностроение в принципе оказалось за рамками договоренностей. И об этой несправедливости официальный Киев позволял себе иногда робко напоминать.

И вот теперь Евросоюз сам объявил о пересмотре действующих правил. Этот пересмотр, судя по слову "экологическое" в письме руководителей ЕС, продиктован принятой Еврокомиссией в 2019 году инициативой "Европейский зеленый курс", предполагающей всеобъемлющую "декарбонизацию" промышленности. Проще говоря, речь, по мнению украинских экспертов, пойдет о введении "углеродного налога" на украинскую продукцию, поставляемую в ЕС. Причем коснуться нововведения могут не только украинские химию и металлургию, одни из самых технологически отсталых в мире, но также сельское хозяйство и энергетику, вполовину работающую на угле, которому в единой Европе ныне объявлен решительный бой.