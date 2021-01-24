В Словении выявили «британский» штамм коронавируса

"Заражение новым штаммом выявлено у гражданина [непризнанного] Косова, прибывшего в Словению из Бельгии с отрицательным результатом тестирования. Позже выяснилось, что у этого человека были как положительные, так и отрицательные [результаты] тестов, а на границах он показывал отрицательные результаты", — подчеркнул словенский премьер.