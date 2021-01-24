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Москва

В Словении выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса 

ТАСС 13 минут назад
В Словении выявили «британский» штамм коронавируса
Фото: Reuters
Словенские власти выявили первый случай заражения так называемым британским штаммом коронавируса, инфицированным оказался прибывший в страну из Бельгии гражданин непризнанного Косова. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил премьер-министр республики Янез Янша.

"Заражение новым штаммом выявлено у гражданина [непризнанного] Косова, прибывшего в Словению из Бельгии с отрицательным результатом тестирования. Позже выяснилось, что у этого человека были как положительные, так и отрицательные [результаты] тестов, а на границах он показывал отрицательные результаты", — подчеркнул словенский премьер.

Янша добавил, что словенские власти проведут проверку нескольких тысяч образцов тестов на коронавирус из различных регионов страны на предмет наличия так называемого британского штамма. По его словам, власти республики получили от Словакии несколько тысяч тестов, позволяющих выявить новый штамм вируса. С их помощью исследуют выборку образцов обычных ПЦР-тестов, отобранных у получивших положительный результат пациентов в различных регионах страны.
Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря 2020 года сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше. Носителей данной разновидности коронавируса уже выявили во многих странах Евросоюза.
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Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , ЕС , Бельгия , Косов , Словакия , Словения
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