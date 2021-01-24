В Сербии обнаружили «британский» штамм коронавируса

Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса зафиксировали в Сербии . Заболевание нашли у женщины, прилетевшей из Великобритании . Об этом сообщил глава республики Александр Вучич, передает телеканал "360".

"В Сербию прилетела женщина, результат ее ПЦР-теста, [с которым она приехала,] был отрицательным. Но у ее мужа была тяжелая форма воспаления легких. [Повторный] анализ показал, что женщина была носителем опасного "британского" штамма коронавируса", — заявил Вучич.

Он добавил, что специалистам удалось вовремя обнаружить инфицирование. Сейчас все, с кем контактировала женщина, находятся в изоляции. По словам президента Сербии, распространение штамма удалось остановить. Согласно последним данным, за время пандемии в Сербии зафиксировали 382 285 случаев заражения коронавирусом. После инфицирования скончались 3868 пациентов.