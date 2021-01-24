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«Британский» штамм коронавируса добрался до Сербии 

Газета.Ru и ещё 1 20 часов назад
В Сербии обнаружили «британский» штамм коронавируса
Фото: ТАСС
Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса зафиксировали в Сербии. Заболевание нашли у женщины, прилетевшей из Великобритании. Об этом сообщил глава республики Александр Вучич, передает телеканал "360".

"В Сербию прилетела женщина, результат ее ПЦР-теста, [с которым она приехала,] был отрицательным. Но у ее мужа была тяжелая форма воспаления легких. [Повторный] анализ показал, что женщина была носителем опасного "британского" штамма коронавируса", — заявил Вучич.

Он добавил, что специалистам удалось вовремя обнаружить инфицирование. Сейчас все, с кем контактировала женщина, находятся в изоляции. По словам президента Сербии, распространение штамма удалось остановить. Согласно последним данным, за время пандемии в Сербии зафиксировали 382 285 случаев заражения коронавирусом. После инфицирования скончались 3868 пациентов.
Ранее глава британского правительства Борис Джонсон сообщил, что новый штамм приводит к большей смертности, чем обычная версия коронавируса. При этом он заверил, что вакцины действуют на обе версии возбудителя.
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Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Сербия , Великобритания
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