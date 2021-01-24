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Швеция запретила въезд из Норвегии 

RT на русском 1 час назад
Швеция запретила въезд из Норвегии
Фото: Reuters
Правительство Швеции вводит запрет на въезд из Норвегии на фоне распространения «британского» штамма коронавируса в районе Осло.

«Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии. Он вступает в силу в полночь и действует до 14 февраля», — приводит ТАСС слова министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга.

Эта мера может быть продлена при необходимости, пояснил министр.
МИД Швеции в воскресенье также не рекомендовал совершать поездки в Норвегию.
Ранее сообщалось, что Pfizer сократит объёмы поставок вакцины от COVID-19 в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства.
При этом Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания обратились к Еврокомиссии с просьбой способствовать производству вакцины Pfizer и ускорить её поставки.
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В мире , МИД , Еврокомиссия , Pfizer , ИТАР-ТАСС , Дания , Латвия , Литва , Норвегия , Осло , Финляндия , Швеция , Эстония
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