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В Сербии выявили «британский» штамм COVID-19 

Мир24 и ещё 1 1 час назад
В Сербии выявили «британский» штамм COVID-19
Фото: МТРК «МИР» / Дарья Журавлёва
В Сербии медики обнаружили «британский» штамм коронавируса у женщины. Она прибыла накануне из Великобритании, сообщил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала «Прва ТВ».

«В Сербию прилетела женщина, результат ее ПЦР-теста был отрицательным. Но у ее мужа была тяжелая форма воспаления легких. Анализ показал, что женщина была носителем опасного «британского» штамма коронавируса», — заявил сербский лидер.

Вучич отметил, что все контакты женщины были обнаружены и изолированы.
Как сообщается, в Сербии всего COVID-19 заразились 382 285 человек. Всего от осложнений инфекций в стране погибли 3 868 человек.
Напомним, в Сербии 24 декабря стартовала вакцинация препаратом американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. В конце этого же месяца Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины «Спутник V». 5 января в стране началась вакцинация российским препаратом.
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Комментарии
В мире , Александр Вучич , Pfizer , Сербия , Великобритания
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