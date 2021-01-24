В Сербии выявили «британский» штамм COVID-19 

Сербии медики обнаружили «британский» штамм коронавируса у женщины. Она прибыла накануне из Великобритании , сообщил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала «Прва ТВ».

«В Сербию прилетела женщина, результат ее ПЦР-теста был отрицательным. Но у ее мужа была тяжелая форма воспаления легких. Анализ показал, что женщина была носителем опасного «британского» штамма коронавируса», — заявил сербский лидер.

Вучич отметил, что все контакты женщины были обнаружены и изолированы.

Как сообщается, в Сербии всего COVID-19 заразились 382 285 человек. Всего от осложнений инфекций в стране погибли 3 868 человек.