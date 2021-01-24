Третья в ЕС вакцина от COVID может скоро выйти на рынок

"Мы надеемся, что в ближайшие недели кампания во вакцинации будет идти более быстрыми темпами. И мы имеем все основания надеяться, что на следующей неделе или до конца января третья по счету вакцина будет выведена на рынки. Это увеличит количество имеющихся у нас в наличии [доз] вакцины", — сказал Мишель.

Он не уточнил при этом название вакцины, но, по данным радиостанции Europe 1, речь идет о препарате британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

"Все имеющиеся исследования указывают на то, что те вакцины, которыми мы располагаем, — эффективные. Возможно только, что степень их эффективности несколько ниже в противодействии новым вариантам коронавируса", — отметил глава Евросовета. "Фармакологические компании заверяют нас, что способны весьма быстро адаптировать имеющиеся вакцины под новые штаммы вируса и сделать их оптимально эффективными против этих вариантов", — добавил он.

Мишель подчеркнул, что если раньше у населения "существовало недоверие к вакцинам, то теперь в целом существует доверие и даже сильное нетерпение получить прививку". В то же время глава Евросовета признал, что, несмотря принятые меры и созданную инфраструктуру, "будет весьма трудно достичь поставленной цели вакцинировать 70% населения к лету нынешнего года". "Все это зависит от тех трудностей, которые еще могут возникнуть и о которых мы сейчас просто не знаем", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос относительно задержек в поставках, глава Евросовета отметил, что ЕС "требует от компаний-производителей ведения транспарентного диалога по данному вопросу".

"Мы намерены вести борьбу за то, чтобы получать четкую и ясную информацию, — сказал он. — И мы намерены заставить фармакологические компании выполнять условия контрактов". "Нам пришлось постучать кулаком по столу, чтобы заставить [компанию] Pfizer наверстать допущенное снижение поставок", — добавил Мишель.

Вакцинация в разных странах ЕС началась в конце декабря — начале января, однако пока этот процесс тормозится в связи с проблемами Pfizer по выполнению в полном объеме поставок по заказам европейских государств. Брюссель заказал у компании 600 млн доз вакцины, которые должны быть поставлены до начала 2022 года. Помимо этого, Евросоюз законтрактовал еще 160 млн доз у американской компании Moderna. Пока в ЕС сертифицированы только эти две вакцины, однако Еврокомиссия уже подписала контракты по предзаказу вакцин с четырьмя другими западными компаниями и ведет переговоры еще с двумя.

Жесткие меры

Глава Евросовета отказался отвечать на вопрос, располагает ли он данными относительно возможности введения в ближайшие дни третьего по счету режима карантина во Франции. В то же время он констатировал, что "властям, к сожалению, приходится принимать меры, которые ограничивают свободы граждан".

"Все 150 млн населения стран ЕС страдают от этих суровых мер, существующих уже в течение многих месяцев", — заявил Мишель, выразив поддержку населению.

Мишель в ответ на вопрос об ограничениях трансграничных перемещений отметил, что "все страны ЕС принимают в последние месяцы сходные, но не одинаковые меры, общим для которых является их направленность на то, чтобы как можно сильнее ограничить не обусловленные крайней необходимостью трансграничные перемещения граждан".

"В таком режиме надо продержаться по крайней мере ближайшие месяцы", — уточнил он.

Сертификат вакцинации

Большое внимание в ходе интервью представитель ЕС уделил вопросу о сертификате вакцинации. "Считаю, что с технической точки зрения необходимо создать прививочный сертификат, что нужно для того, чтобы лучше отслеживать процесс вакцинации", — сказал Мишель. В то же время он уточнил, что не имеет в виду ковид-паспорт.

"Не следует забывать, что в данной сфере существует политический и демократический аспект, — вопрос о том, как использовать этот сертификат. И я считаю, что в данном деле не следует спешить, потому что в ближайшие месяцы привита будет лишь часть населения. В этой связи следует обдумать, справедливо ли будет создавать привилегии в виде права на перемещение для тех, кто получит прививки, тогда как в отношении других будут существовать ограничения", — уточнил Мишель.

По его словам, "сейчас на повестке дня стоит вопрос о том, как разработать сертификат, который будет признан во всей Европе, а возможно, и даже во всем мире", что было бы "очень хорошо".

"Важно, чтобы появился документ, подобный тем сертификатам, которые уже существуют у Всемирной организации здравоохранения", — сказал политик.

Мишель сообщил, что Еврокомиссия уже получила задание на разработку единого европейского прививочного сертификата.