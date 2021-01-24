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В крупном итальянском регионе по ошибке на неделю ввели карантин 

РИА Новости и ещё 1 18 минут назад
В итальянском регионе ввели карантин из-за ошибки
Фото: Reuters
В течение недели итальянский регион Ломбардия находился на карантине из-за ошибки в региональной статистике, пишет газета Le Nouvel Observateur.
Сейчас регионы Италии делятся на три типа зон: желтые, красные и оранжевые — в зависимости от серьезности эпидемической ситуации. Еженедельно за ней следит научный комитет.
Неделю назад Ломбардия попала в "красную зону", а с воскресенья она окажется в "оранжевой зоне" — об этом говорится в новом постановлении Министерства здравоохранения страны.
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В указе уточняется, что правительство приняло во внимание "пересмотренные цифры" о количестве людей с коронавирусом, которые были задним числом предоставлены регионом 20 января, а затем подтверждены в пятницу. Этот вопрос привел к спору между регионом и правительством о том, кто допустил ошибку.
Также из "красной" в "оранжевую" зону перейдет Сардиния.
Жители регионов "оранжевой зоны" могут перемещаться без разрешения в пределах своего города. Жители "красных зон" должны находиться дома, а выходить можно только в больницу или на работу. Работают магазины, продающие товары первой необходимости.
По последним данным, в Италии выявлено более 2,4 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибли более 84 тысяч человек. Более 1,3 миллиона человек в стране сделали прививку от коронавируса. Для вакцинации от COVID-19 в Италии используются препараты от Pfizer/BioNTech и от американской компании Moderna.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 2
В мире , Минздрав РФ , Pfizer , Италия , Ломбардия
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