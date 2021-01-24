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Москва

Во Франции планируют объявить новый карантин из-за COVID-19 

runews24.ru 1 час назад
Во Франции объявят новый карантин из-за COVID-19
Фото: euractive
Во Франции к концу следующей недели планируют объявить карантин в связи с распространением COVID-19. Об этом пишет издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на источник в правительстве страны.
Отмечается, что о введении карантина будет объявлено, предположительно, в среду, 27 января — с заявлением по этому поводу выступит президент Эммануэль Макрон.
Ожидается, что карантин будет длиться не менее трех недель, однако в этот раз предпринимаемые меры будут более мягкими, поскольку страна тяжело переносит строгий локдаун. Так, продолжать работать школы и лицеи, а магазины, торгующие товарами, которые не относятся к категории первой необходимости, будут работать по несколько часов в день.
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В мире , Эммануэль Макрон , Франция
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