Во Франции объявят новый карантин из-за COVID-19

Во Франции к концу следующей недели планируют объявить карантин в связи с распространением COVID-19. Об этом пишет издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на источник в правительстве страны.

Отмечается, что о введении карантина будет объявлено, предположительно, в среду, 27 января — с заявлением по этому поводу выступит президент Эммануэль Макрон

Ожидается, что карантин будет длиться не менее трех недель, однако в этот раз предпринимаемые меры будут более мягкими, поскольку страна тяжело переносит строгий локдаун. Так, продолжать работать школы и лицеи, а магазины, торгующие товарами, которые не относятся к категории первой необходимости, будут работать по несколько часов в день.