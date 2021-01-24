По мнению известного вирусолога из шанхайского госпиталя Хуашань Чжан Вэньхуна, год жизни человечества бок о бок с COVID-19 показал, что справиться с этой глобальной проблемой быстро не получится. Такую точку зрения эксперт высказал на своей странице в соцсетях.

Эксперт отмечает, что за год коронавирус безжалостно оккупировал Землю, по сути, превратившись в постоянного спутника человечества. При этом COVID-19 продолжает мутировать, есть данные, что начинает быстрее распространяться, а его вирулентность и летальность не снижаются. Поэтому люди должны быть готовы к затяжной войне с этой бедой, предупреждает Чжан Вэньхун.

Что касается Китая, то, по мнению учёного, нынешняя вспышка в ряде регионов КНР — это не что иное, как так называемая «вторая волна». Её развитие и меры, принимаемые властью для профилактики COVID-19, эксперт разбирает на примере Шанхая, где работает. Главной задачей было соблюсти баланс между профилактическими мерами и сохранением нормального ритма жизни. Поэтому основные усилия после обнаружения первых заражённых были брошены на установление всех их контактов и тестирование.

Чжан Вэньхун рекомендует также придерживаться разной тактики в отношении «носителей» коронавируса, у которых болезнь проявляется с симптомами, и так называемыми «бессимптомниками». Если создать систему поиска сразу двух категорий, то можно будет помешать дальнейшему распространению COVID-19.

До массовой вакцинации населения стран мира и Китая эксперт советует властям сконцентрироваться на профилактике и контроле появления новых вспышек коронавируса. Это касается не только городов, но и населённых пунктов в сельской местности, подчеркивает Чжан Вэньхун.