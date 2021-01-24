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Москва

Еще одна страна одобрила применение российской вакцины от коронавируса 

Lenta.ru 16 минут назад
Пакистан одобрил применение российской вакцины
Фото: Reuters
Пакистан одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в экстренных случаях. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на представителя правительства страны.
Российский препарат стал третьей вакциной, одобренной в стране. До этого в Пакистане были разрешены для применения вакцины компании AstraZeneca и китайской госкорпорации Sinopharm. Импортом и распространением российской вакцины займется местная фармацевтическая компания.
Отмечается, что 12 стран одобрили применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Среди них Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан.
Ранее сообщалось, что в Турции начнется производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Так, РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в стране российской вакцины. В фонде сообщили, что потенциальный объем производства — миллионы доз вакцины «Спутник V» в год.
К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.
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В мире , Pfizer , Российский фонд прямых инвестиций , Бергамо , Италия , Милан , Москва
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