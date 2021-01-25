Почему на Украине назвали ошибкой отказ от российских кредитов

Отказ Киева от российских кредитов в 2014 году стал «самой большой ошибкой» украинских властей. Об этом заявил глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик. По его словам, Украина получает от МВФ меньше денег, чем могла бы получить от Москвы, однако ей приходится соглашаться на условия, которые уже поставили страну в полную зависимость от фонда. Как считают эксперты, руководство государства осознаёт проблему, однако продолжает следовать выбранному курсу, поскольку нынешняя идеология предполагает максимальное отдаление от России.

Отказ украинских властей от российских кредитов стал «самой большой ошибкой» Киева, и теперь страна находится «под внешним управлением», попав в полную зависимость от МВФ. Такое мнение выразил глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Киев получает от МВФ не такие крупные кредиты, как мог бы получить ранее от России, однако при этом фонд диктует свои, порой очень жёсткие условия.

В этом контексте политик напомнил о событиях 2013—2014 годов на Украине, в результате которых в республике произошёл государственный переворот и сменилась власть.

«$3 млрд получила Украина от России без каких-либо условий. В марте должна была получить ещё 12. Без каких-либо условий, только платите проценты. Мы получаем от кредиторов МВФ примерно те же деньги, в разы даже меньше, но только нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача — нас уничтожить», — сказал Лесик.

Он отмечает, что России «с точки зрения большой геополитики» не нужна «проблемная страна рядом», ей необходим «достойный сосед».

«Украина должна быть мостом между Европой и Российской Федерацией. Мы должны, по сути говоря, снимать сливки, чтобы от нас зависело что-то в этом мире и, самое главное, не страдали наши люди», — подчеркнул Лесик.

Кредитная история

Напомним, в декабре 2013 года по итогам визита в Россию Виктора Януковича, занимавшего тогда пост президента Украины, Москва пообещала предоставить Киеву кредит в размере $15 млрд Российская сторона выразила готовность выделить эти деньги из Фонда национального благосостояния для приобретения суверенных еврооблигаций Украины. Позже в том же месяце Россия приобрела первый пакет облигаций под 5% годовых на сумму $3 млрд сроком обращения до начала января 2016 года.

Остальные $12 млрд Украине так и не были выделены, поскольку в феврале 2014 года там произошёл госпереворот.

Новые украинские власти не раз заявляли, что не признают этот долг. В июне 2015 года Пётр Порошенко, занимавший пост президента Украины, и вовсе назвал российский кредит «взяткой» Виктору Януковичу. В ответ Дмитрий Медведев, на тот момент премьер-министр РФ, заявил, что «если 3 млрд суверенного займа, полученного Украиной у России, по мнению Порошенко, взятка, то миллиарды, о которых договариваются руководители Украины с МВФ, — это организация масштабного воровства».