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Мадуро сообщил о теракте на газопроводе в Венесуэле 

Прайм и ещё 2 22 минуты назад
Мадуро сообщил о теракте на газопроводе
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил террористическую атаку на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), которая вызвала сильный пожар на объектах в штате Ансоатеги на востоке страны.

"Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар, в настоящее время он контролируется рабочими Petróleos de Venezuela", — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслируется на его странице в YouTube.

По словам политика, погибших или раненых при инциденте нет, работники PDVSA остановили утечку газа. Организаторов нападения, которые намеревались нарушить поставки газа с местного НПЗ, он назвал террористами и трусами.
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Николас Мадуро неоднократно обвинял в атаках на системы связи, энергетики и объекты нефтепереработки Колумбию и США. Граждане этих стран, арестованные в Венесуэле по обвинению в подготовке вооруженных нападений или после их совершения, отрицают связи с правительствами своих стран.
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В мире , Николас Мадуро , Венесуэла , Мексика , Мехико
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