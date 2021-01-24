Мадуро заявил о теракте на газопроводе PDVSA 

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о террористической атаке на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA). В результате теракта произошел сильный пожар на объектах в штате Ансоатеги на востоке страны.

«Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар, в настоящее время он контролируется рабочими Petróleos de Venezuela», — передает слова Мадуро РИА «Новости».

Он уточнил, что пострадавших и погибших нет. Утечка газа была остановлена. Президент назвал террористами и трусами организаторов нападения, которые намеревались нарушить поставки газа с местного НПЗ.

Мадуро ранее неоднократно обвинял в атаках на системы связи, энергетики и объекты нефтепереработки Колумбию и США.